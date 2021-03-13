Стало известно, когда омичи смогут попасть в Большеречье на теплоходе

Первый рейс теплохода намечен на 1 мая.

Разговоры о том, чтобы возобновить пассажирские перевозки по Иртышу начались в Омске осенью прошлого года. Тогда среди омичей даже проводили опрос, готовы ли они пользоваться теплоходами вместо автобусов. Многие проголосовали тогда за возвращение пассажирских теплоходов.

Сегодня стало известно, что министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев утвердил расписание движения одного теплохода. На нем омичи смогут попасть в Большеречье. Как следует из документа, ходить водный транспорт будет с 1 мая до 31 августа. Отправляться из Омска он будет каждые понедельник, среду и пятницу, а в обратную сторону из Большеречья каждые вторник, четверг и субботу. Напомним, что дорога до Большеречья по воде будет не самой быстрой, придется потратить 6 часов, а в обратную сторону из-за встречного течения 7,5 часов. Билет в одну сторону обойдется в 380 рублей, но может быть и дешевле, если выйти нужно на остановке поближе.