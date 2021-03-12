Омские клиенты Tele2 предпочли кататься в Шерегеше и Красной поляне

Омичи посетили более 60 курортов по всей стране – от Сочи до Петропавловска-Камчатского. Рейтинг популярности, как и в прошлом году, возглавил Шерегеш.

Количество омских клиентов Tele2, отдыхавших на горнолыжных курортах России, выросло по сравнению с прошлым годом на 20%. При этом общий трафик передачи данных увеличился на 90%, а общая продолжительность разговоров – почти на 42%. Средняя продолжительность пребывания на склонах выросла на 10% – до пяти с половиной дней.

Самым популярным курортом среди омичей стал Шерегеш в Кемеровской области. Его посетили 12% клиентов Tele2, катающихся на сноуборде или горных лыжах. Гости курорта использовали более 4 Тб мобильного интернета и проговорили почти сто тысяч минут. Второе место в рейтинге занял Танай – до него добрались почти 10% горнолыжников из числа клиентов оператора. Они использовали 3 Тб трафика и проговорили более 30 тысяч минут.

Десятка наиболее популярных зимних курортов по сравнению с прошлым годом заметно изменилась. Уральский «Уктус» со второй позиции, которую занимал в 2019-м году, сместился сразу на пятую. Снизилась популярность курортов Челябинской и Свердловской областей. При этом в десятке появились сразу три курорта Красной поляны – «Роза Хутор», «Лаура» и «Горки Город».