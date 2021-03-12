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Общество12 марта 2021 11:29

Вандалы разбили в омском переходе бюст из арт-выставки

Чем он помешал им, загадка
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Выставка не простояла в целости и сохранности и трех месяцев.

Фото: ВКонтакте

Не простояла и трех месяцев в целости и сохранности необычная выставка. Арт-объекты творческая молодежь разместила прямо в подземном переходе на Красном Пути у библиотеки имени Пушкина. Выставка называлась "Проект М. Перезапуск омской подземки". Ее представили только в декабре прошлого года.

Экспонатами стали бюсты, выполненные в честь значимых для Омска людей - Любови Полищук, Тимофея Белозерова, Кондратия Белова и первого руководителя региона Сергея Манякина.

Бюст в честь него и постигла печальная участь. Неизвестные разбили скульптуру Манякина. Она разлетелась на мелкие кусочки. Фото того, что натворили вандалы, появилось в соцсетях. Омичи гадают, чем именно могла не понравиться прохожим эта фигура.