Вандалы разбили в омском переходе бюст из арт-выставки

Выставка не простояла в целости и сохранности и трех месяцев. Фото: ВКонтакте

Не простояла и трех месяцев в целости и сохранности необычная выставка. Арт-объекты творческая молодежь разместила прямо в подземном переходе на Красном Пути у библиотеки имени Пушкина. Выставка называлась "Проект М. Перезапуск омской подземки". Ее представили только в декабре прошлого года.

Экспонатами стали бюсты, выполненные в честь значимых для Омска людей - Любови Полищук, Тимофея Белозерова, Кондратия Белова и первого руководителя региона Сергея Манякина.

Бюст в честь него и постигла печальная участь. Неизвестные разбили скульптуру Манякина. Она разлетелась на мелкие кусочки. Фото того, что натворили вандалы, появилось в соцсетях. Омичи гадают, чем именно могла не понравиться прохожим эта фигура.