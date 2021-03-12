Солнечно и морозно: стало известно, какая погода ждет омичей в выходные

В Омске на выходных обещают мороз и солнце. Фото: Веселовская Анна

В ближайшие дни омичей ждут солнечные и морозные выходные. Синоптики прогнозируют, что по ночам температура опустится до -20 градусов и будет по-зимнему холодно. Днем солнце прогреет воздух до -11...-13. Небольшой снег прогнозируют только в субботу, а в целом осадков в выходные не будет, также как не обещают и сильного ветра.

Более весенняя погода ждет омичей на следующей неделе. По прогнозам синоптиков днем температура будет держаться в районе -5 градусов, а ночью около -10. Всю неделю будет солнечно и без осадков.