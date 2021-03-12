В двух районах Омской области новые главы: В Оконешниковском – аграрий, в Знаменском – ФСБ-шник

Сергей Степанов (на фото слева) возглавил Оконешниковский район, Сергей Максимов - Знаменский.

В Омской области утвердили глав еще двух районов.

Руководителем Оконешниковского на третий срок переизбрали Сергея Степанова. В пресс-службе облправительства сообщают, что он родился 28 февраля 1962 года в Оконешниково, а потом учился в местной школе. После окончания Омского сельскохозинститута он вернулся в родной район, в котором работает и сейчас. Около 18 лет он был генеральным директором ЗАО «Сергеевское» и параллельно – зампредом местного Совета депутатов Оконешниковского района на неосвобожденной основе.

Он руководит Оконешниковским районом с 2015 года.

А вот место главы Знаменского района занял новый человек. Сергей Максимов родился 4 декабря 1975 года в Знаменке. В 1993 году окончил Знаменскую среднюю школу. В 1998 году получил диплом Голицынского военного института ФПС России по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2018 год служил в пограничных войсках ФСБ России на различных воинских должностях в РФ и странах СНГ. Окончил военную службу в звании «полковник».