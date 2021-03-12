В Омске ищут мужчину с зеленым рюкзаком

Мужчина ушел из дома и больше не возвращался. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Омске почти 5 дней родственники не могут найти 34-летнего омича. Как сообщают активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», Владимир Игнатьев ушел из дома 8 марта. С тех пор от него нет никаких вестей, связаться с ним тоже не получается.

Приметы Владимира: рост 184 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

В момент ухода был одет в серую куртку и серую шапку, с собой у Владимира был яркий зеленый рюкзак.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.