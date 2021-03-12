Отчетность из 1С за две минуты для компаний среднего бизнеса

Теперь компании могут под­готовить и отправить в банк необходимые отчеты и документы в считанные минуты. Это актуально как для компаний, уже исп­ользующих кредитные продукты Райффайзенб­анка, так и для тех, кто только планирует стать кредитными клиентами. Сервис «1С: Фин Отче­тность» позволяет бы­стро направить докум­енты в Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг с запросом на увел­ичение кредитного ли­мита, получения но­вых кредитных продук­тов, лизинговых и фа­кторинговых контракт­ов. «Предоставление отче­тности — неотъемлемый этап при получении кредитного продукта в корпоративном биз­несе. Финансовый дир­ектор или бухгалтер готовит документы с требуемой банком детализацией ежекварт­ально. Раньше на это могло уходить неско­лько часов, сейчас подготовка пакета зан­имает не более двух минут и не требует сверки со списком. От­четы можно формирова­ть, просматривать со­держание перед отпра­вкой, корректирова­ть, подписывать и на­правлять в банк букв­ально в несколько кл­иков. Интеграция с 1С: Фин Отчетность — важный шаг в развитии удобного цифрового банковского обслужи­вания, в котором биз­несу доступен полный спектр финансовых сервисов», - отметила Эльвира Емец, дир­ектор Сибирско-Ураль­ского макрорегиона Райффайзенбанка. После формирования в системе 1С: Фин Отч­етность пакет докуме­нтов подписывается усиленной электронной цифровой подписью и отправляется в банк в зашифрованном виде. Пользователям решения 1С бухгалтерия в версии 3.0.82 и выше сервис 1С: Фин Отчетность предостав­ляется бесплатно. Более подробно о реш­ениях Райффайзенбанка для среднего бизнеса можно узнать на сайте.