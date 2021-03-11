11-12 марта в Омске проходит VI Международный ИТ-форум

В этом году форум проходит в онлайн-формате. Его основная тема — «Возможен ли цифровой прорыв для регионов?». Своим мнением делятся представители федеральных отраслевых структур – Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ - органов региональной власти и представители бизнеса. «Цифровая трансформация стала трендом прошедшего года. Этот процесс шёл в самых разных сферах: бизнесе, госуправлении, образовании, здравоохранении. Пандемия, на мой взгляд, сыграла здесь роль катализатора и придала дополнительный импульс процессу цифровизации и реализации национального проекта «Цифровая экономика»», - отметил на открытии Форума Губернатор Омской области Александр Бурков. По словам Мэра г. Омска Оксаны Фадиной, муниципалитету есть о чем говорить в рамках цифровой трансформации. Именно муниципальная власть осуществляет тесную связь с горожанами, у нее есть четко сформулированные запросы по теме внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления. «То, что данное мероприятие в очередной раз проводится в Омске показывает, что Правительство Омской области уделяет большое внимание развитию цифровой трансформации. Перед государством стоит серьезная задача по цифровизации госуправления и повышения качества услуг. В этой связи особое значение приобретают вопросы использования достижений в ИТ-сферах и их внедрения во все сферы жизнедеятельности», - прокомментировал директор Департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Семенихин. В рамках форума работают секции, дискуссионные площадки. Эксперты из регионов СФО делятся опытом развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. На одной из секций рассматриваются основные вопросы взаимодействия бизнеса и образования, вопросы управления подготовкой и сокращения дефицита кадров ИТ отрасли и цифровой экономики. Для специалистов – практиков организована конференция разработчиков программного обеспечения, где эксперты представляют технологические доклады. Губернатор Александр Бурков принял участие в панельной дискуссии «Условия для цифрового прорыва регионов». По его словам, цифровой прорыв в Омском регионе не просто возможен, а жизненно необходим. В Омской области передовые ИТ-технологии активно внедряются в разных сферах. А омская ИТ-компания «Юбитех» создала отечественную операционную систему, которая прошла государственную регистрацию и была включена в Единый реестр российских программ. «Ключевая задача для прорыва связана с подготовкой кадров в ИТ-сфере. Ежегодно омские вузы выпускают около 9,5 тысяч специалистов из высших учебных заведений. В том числе по всем 22 направлениям, которые входят в федеральный перечень компетенций в сфере цифровой экономики. Ряд омских компаний имеют свой подход к подбору кадров и их дальнейшему трудоустройству. Это показатель того, что в Омском регионе есть заинтересованные потребители, своя методика подготовки, свои компетенции», - подчеркнул Губернатор. Сегодня же в рамках форума Александр Бурков провел рабочую встречу с Мэром города Омска Оксаной Фадиной и Президентом некоммерческого партнерства «ИТ кластер Сибири» Александром Тимофеечевым, в ходе которой обсуждались вопросы развития современной информационной инфраструктуры в регионе.