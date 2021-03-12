Синоптики заявили, что март в Омске - зимний месяц

Холода еще дадут о себе знать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С приходом весны в Омске заговорили о паводке. Однако морозы еще будут. Более того, синоптики вообще сказали, что по погоде воспринимают март как зимний месяц. С приходом календарной весны зима пока не закончилась. Ее в этом году синоптики охарактеризовали как холодную.

Рассказали синоптики и о том, какой была погода в январе-феврале. И чего ждать омичам - холода еще будут.

- Весь зимний период мы фиксировали перепады температур и недобор осадков, а в феврале и марте снега выпало в два-три раза выше нормы. Значительно промерзла почва, в снегу большое содержание воды. Пока рано строить прогнозы о начале периода вскрытия льда и начале ледохода на реках, но мы видим, что начался процесс активного снеготаяния, - отметила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Натальи Криворучко Наталья Криворучко.