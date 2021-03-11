В открытый люк на дороге в Омске провалилась машина, но его не закрыли

Открытый люк так и остался открытым. Фото: ВКонтакте

Испод снега на омских дорогах понемногу начинают появляться канализационные люки. В один из таких на улице 22 партсъезда провалилась машина. Об этом рассказал один из омичей в соцсетях. Но пользователя больше возмутил способ избавиться от потенциальной опасности на дороге.

- Больше недели назад в открытый люк, прорвались машина, приехали дорожники или кто там, воткнули колесо и ветки, и все на этом. Кто отвечает за это? Может, все-таки накрыть люк крышкой? – вопрошает омич.

На фото, которое автор сделал на месте видно, что открытый люк находится почти на перекрестке и сейчас в него довольно трудно угодить из-за собранного на обочине снега. На фоне сугроба действительно хорошо видно несколько веток, которые обтянуты яркой огородительной лентой