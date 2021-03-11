У омского предприятия арестовали технику из-за долга в 18 миллионов

У предприятия забрали два грузовика в счет крупного долга.

Омским судебным приставам пришлось взыскивать крупный налоговый долг с предприятия «Заподно-Сибирский металлургический комбинат». Они задолжали налоговой слуюбе более 18 миллионов рублей, но долг погашать не спешили. Приставы выяснили, что у предприятия есть два автомобиля: самосвал «КАМАЗ-55111С» и грузовик Mitsubishi Fuso Fighter.

Чтобы арестовать имущество, приставы приехали на предприятие, но оказалось, что оно сменило название. Директор, который накануне был в ведомстве на приеме, об этом не сообщил. Но это не спасло имущество компании. После проверки документов приставы выяснили, что на балансе предприятия с новым названием числятся такие же автомобили. Поэтому их все же описали и отправили на спецстоянку. Если в установленные сроки предприятие не погасит долги, то технику придется продать.