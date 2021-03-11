Чтобы избавиться от постоянных пробок на Московке, в Омске построят новый виадук

Пока строительство новой развязки находится только на стадии планирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов лично решил проверить работу магистральных маршрутов и проехался в троллейбусе ближе к вечеру. Свою поездку он показал на прямой трансляции в соцсети. Омичи могли пообщаться с чиновником и задать ему вопросы. Одна из жительниц района Московки в трансляции озвучила волнующую всех жителей района проблему: общественный транспорт ходит плохо, а на личном авто добраться до работы вовремя невозможно из-за огромных пробок.

Игорь Кожухов отметил, что департаменте знают о проблеме и даже уже обсуждали возможные пути ее решения.

- Там пробка, понятно. Насколько я знаю, решение уже какое-то принято. Мне коллеги сказали, что там будет строиться второй путепровод для снятия вот этого напряжения. Я спрашивал, в какое время. В этому году, кажется, будет разработана проектная документация. Возможно, со следующего года уже строительство начнётся. Он там нужен. Вопрос достаточно сложный, - рассказал омичам в прямом эфире чиновник.