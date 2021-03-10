Появилось видео с нулевой видимостью на трассе под Омском из-за снежной бури

Снежным выдался март в Омске. На регион обрушилась мощнейшая метель. По данным синоптиков, сильный снегопад будет идти весь день и всю ночь. Закончиться он должен только к утру 11 марта.

Омские дорожники заявили, что готовы устранять последствия стихии. Обещают, что техника выйдет на магистрали вовремя. Улицы Омска уже начало заносить снегом. Сложнее всего ситуация сейчас на трассах. Там практически нулевая видимость, дороги заносит, скорость движения минимальна. Особенно большое скопление на трассах на подъездах к городу. Видимость там не превышает 20-30 метров. Водителей просят быть внимательными на дорогах