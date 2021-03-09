В Омск снова вернутся похолодание до -19 и снегопад

Омск снова занесет снегом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна пока не спешит приходить в Сибирь. После недолгого периода теплой погоды в Омскую область возвращаются, в общем-то, привычные для середины марта морозы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, похолодание начнется уже в начале этой короткой рабочей недели. Сегодня, 9 марта, днем на улице обещают от -4 до -9 градусов. При этом будет дуть довольно сильный ветер порывами до 17 м/с.

В ночь на 10 марта прогнозируют -9...-14, при прояснении до -19 градусов. Днем будет -2...-7, местами до -12 градусов.

В четверг, 11 марта, сохранится такая же умеренно морозная погода. При этом синоптики не исключают еще один сильны снегопад.