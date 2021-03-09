В Омске прямо на дороге у машины с тюльпанами сломалась кабина

"Тюльпаны" чуть не попали под колеса другой машины. Фото: ВКонтакте

На видео попал инцидент произошедший на одной из омских дорог. После прибыльного для многих продавцов цветов 8 марта один из предпринимателей, видимо, возвращался домой. Похоже, он, как и многие другие, торговал цветами из машины, и поздно вечером возвращался домой. Все имущество он сложил в прицеп, прикрыв палаткой с надписью «Тюльпаны». Именно она и не удержалась в прицепе и на очередной кочке упала на дорогу.

Этот момент и попал на запись видеорегистратора машины, ехавшей следом. Повезло, что скорость была небольшая и никто не пострадал. Имущество торговца цветами тоже осталось в целости. В прицепе были только прилавки и пустые вазы. Видимо, ему удалось продать все купленные цветы.