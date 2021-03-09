Из окна омской больницы выпала пациентка с коронавирусом

Инцидент произошел в реанимации МСЧ-4. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП случилось вечером 7 марта в МСЧ-4, которая сейчас переоборудована в ковидный госпиталь. Одна из пациенток, находившаяся в реанимации с 90% поражения легких выпала из окна палаты на пятом этаже.

От полученных при падении травм 56-летняя женщина скончалась на месте.

В пресс-службе уточнили, что у этой пациентки из-за болезни и нехватки воздуха было нарушено мозговое кровообращение, она не отдавала себе отчета в своем поступке.

Напомним, это уже второй такой случай за последнее время. 23 февраля из окна больницы на улице Березовой выпал пациент. Он находился на лечении в областной больнице на улице Березовой, также с нарушением мозгового кровообращения. Мужчина выжил, его доставили в реанимацию.