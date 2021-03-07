После небольшой оттепели в Омск снова вернутся морозы

Первые подснежники омичи увидят еще нескоро. Фото: Анастасия Осипова

Зима дала омичам небольшую передышку на праздничные выходные. А после непродолжительной оттепели в регион снова вернутся морозы.

По данным портала Gismeteo.ru, уже во вторник, 9 марта, ожидается похолодание до -6...-10 градусов. На следующей день к этому добавится еще и снегопад.

Такая же погода сохранится до конца недели, а на выходных морозу усилятся до -13...-18 градусов. Кроме того, если верить прогнозу синоптиков, ожидается еще и серьезная метель.