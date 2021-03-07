Страшное ДТП на трассе в Омской области: Один человек погиб, четверо в больнице

Так выглядят последствия лобового столкновения для отечественного авто. Фото: УМВД России по Омской области

Авария со смертельным исходом случилась накануне, 6 марта, на юге Омской области.

По предварительной информации, 31-летняя женщина на «Рено» попыталась обогнать ехавшую впереди машину. Но не заметила двигавшуюся навстречу «семерку» и столкнулась с ней.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

В результате происшествия она сама, а также ехавшая с ней 6-летняя девочка получили травмы. Еще один пассажир «Рено», 58-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

22-летних водителя и пассажирку ВАЗа также увезли в больницу с травмами.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.