В Омске от коронавируса умер детский кардиолог

Пациенты выражают соболезнования в связи со смертью доктора. Фото: Архив "КП"

На 69-м году жизни умерла врач-кардиолог из омского Городского кардиодиспансера Наталья Швидко. Ее имя занесено в скорбный список медиков, работающих в больницах на территории России и русскоязычных стран ближнего зарубежья.

Натальи Борисовны, по предварительным данным, не стало в конце прошлого года. Однако в региональном минздраве об уходе их коллеги из жизни не сообщили. Пациенты в комментариях о медиках называют Наталью Швидко одним из лучших детских кардиологов города и выражают соболезнования в связи с ее кончиной.