В Омской области из-за штормового ветра закрыли дороги в Казахстан

В Омской области из-за непогоды закрыли дороги в Казахстан. Фото: Олег Укладов

Накануне синоптики предупреждали омичей об ухудшении погоды. Сильный порывистый ветер и снегопад будут длиться пару дней. Из-за ухудшающейся погоды в Омской области с 15 часов 5 марта ограничили движение общественного транспорта в районах Омской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что с 12:30 5 марта перекрыты дороги в Казахстан сразу на нескольких участках:

- Р-28 «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км 0-24;

- Р-58 «Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское» – км 194-228 (от с. Киялы до с.Рощинское);

- Р-59 «Рорешнское – Корнеевка - Волошинка» км 0-46 (от с.Рорешнское до с. Корнеевка).

Когда ограничения будут сняты, пока не известно. Омичам и жителям области, планировавшим поездки между населенными пунктами, советуют обратить внимание на изменения и скорректировать планы.