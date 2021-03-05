Водитель троллейбуса, который сбежал с места ДТП в Омске, не почувствовал столкновения

Водителя троллейбуса, который уехал с места аварии, нашли. Фото: Сергей ГАПОН

Накануне омич обращался к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках троллейбуса, который задел его автомобиль на улице Богдана Хмельницкого неподалеку от парка имени 30-летия ВЛКСМ. Водитель общественного транспорта не остановился, а продолжил движение и скрылся с места ДТП. Омич спрашивал, как можно узнать, что это был за троллейбус.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что нашли водителя, который в это время выполнял рейс по маршруту №3. На машине не нашли никаких потертостей и следов другой краски, поэтому пришли к выводу, что водитель просто не почувствовал столкновения.

- Мы регулярно проводим инструктаж водителей троллейбусов, где напоминаем об ответственности за скрытие с места ДТП. Наши водители знают, что в случае участия в ДТП необходимо незамедлительно сообщить об этом диспетчеру, в том числе и указать точное место ДТП, а также вызвать ДПС и медицинскую помощь (в случае необходимости). На нашем предприятии имеются случаи участия троллейбусов в ДТП. Важно, что, не зависимо от степени повреждения транспортного средства, сотрудники всегда действуют согласно инструкциям и сообщают о случившемся, - прокомментировала сложившуюся ситуацию ведущий специалист по безопасности движения МП «Электрический транспорт» Елена Юнг.