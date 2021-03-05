В Омске ищут водителей трамваев на зарплату в 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омское муниципальное предприятие «Электрический транспорт» объявило о поиске специалистов.

Водителям трамваев обещают зарплату в 35-39 тысяч рублей и отпуск в целых 42 дня. При этом работать нужно двое суток через двое. Претендовать на вакансию смогут кандидаты, которые прошли полугодовое обучение.

Кондукторам готовы платить лишь 17-19 тысяч. А вот специалистам по электронике предлагают за их услуги 50 тысяч рублей рублей.