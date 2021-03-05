8 марта в Омске отменят две электрички

8 марта немного изменится расписание движения электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за празднования международного женского дня в понедельник 8 марта омичи и жители Калачинска не дождутся двух электричек. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Омск-Пригород».

По их информации, в понедельник отменять утреннюю вечернюю электрички до Калачинска. Поезда, которые должны были отправиться из Омска в 6:00 и 17:20 в праздничный выходной курсировать не будут. Но добраться на электричке до станции Калачинская все же будет можно. Два поезда будут отправляться чуть позже, утренний в 8:20, а вечерний в 18:33.

Омичей просят обратить внимание на изменения в расписании и планировать свои поездки заранее.