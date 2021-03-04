Омич хотел купить цветы на 8 марта, но лишился денег

Омич остался без денег и цветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 54-летний владелец одного из омских кафе. Он рассказал, что планировал украсить свое заведение живыми цветами к грядущему празднику. Поставщика решил найти в интернете. Мужчина заказал несколько букетов и сделал полную предоплату. По договору цветы хозяин кафе должен был получить в тот же день, но курьер так и не приехал. Получив деньги продавец перестал выходить на связь, дозвониться ему омич не смог. После этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Предприниматель лишился 15 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют, куда ушли деньги и были ли в последнее время еще подобные случаи. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".