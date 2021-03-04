Депутата из Омской области оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Неисправимого водителя-алкоголика оштрафовали. Кроме того, еще 2 года он не сможет сесть за руль. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омской области осудили депутата-алкоголика из Кормиловского района. 44-летнего сельского парламентария уже лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но это его не остановило – он снова напился и сел за руль. Во второй раз к нему применили более жесткие меры.

– Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Добавим, что судебный акт не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.