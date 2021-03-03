Трейдер украл у омича четверть биткоина за 650 тысяч рублей

Омич доверил криптовалюту трейдеру, но вернуть ее не смог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один омич стал жертвой мошенников. На этот раз у мужчины украли криптовалюту.

В полицию обратился 33-летний мужчина с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Он рассказал, что потратил 650 тысяч рублей на покупку криптовалюты биткоин. На эту сумму он приобрел четверть биткоина и решил обратиться к трейдеру, который бы играл на бирже за него. Когда омич получил отчет о торгах, результаты его не устроили. Мужчина решил вывести свои средства, но у него ничего не вышло. Так он понял, что попал к мошенникам.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе полиции.