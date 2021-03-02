В центре Омска подросток на иномарке попал в серьезное ДТП

Подросток не справился с управлением и вылетел с дороги. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня ночью в центре города на съезде с Метромоста в аварию попал «Форд Фокус». Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выяснили, ДТП произошло в 0:45. На спуске с моста водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги на газон, снеся железный забор. У автомобиля серьезно пострадал передний бампер.

У автомобиля серьезно пострадала передняя часть. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области

Полицейские выяснили, что за рулем в момент аварии, находился 17-летний подросток. Прав у него, естественно, не было. После аварии молодой человек обратился к медикам за помощью. Сейчас в Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.