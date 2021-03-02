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Омичи увидели вертикальное гало на закате

Такой солнечный столб – явление довольно редкое и появляется только при сочетании нескольких условий
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Такую красоту омичи наблюдали в первый день весны. Фото: «Омск Live»

Такую красоту омичи наблюдали в первый день весны. Фото: «Омск Live»

Жители Омской области периодически могут любоваться солнечным гало. Впрочем, как правило, речь идет о круге вокруг светила.

Накануне, под вечер первого дня весны, местные жители увидели солнечный столб. Западная часть небосклона во время заката осветилась в алый цвет.

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

Оказывается, такое явление – вещь довольно редкая. Оно возможно только при сочетании нескольких условий: в воздухе в месте гало должны «правильно» выстроиться кристаллики льда. При этом погода должна быть безветренной, а солнце находиться под определенным углом к земле.