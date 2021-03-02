В Омске инвалид 20 лет не мог дождаться жилья от государства

Инвалид 20 лет простоял в очереди на квартиру, но получил ее только после суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омич с ограниченными возможностями на протяжении долгих лет ждал свою очередь на улучшение жилищных условий. Сам он ютился в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Во второй проживала другая семья. С жалобой на бездействие администрации омич обратился в прокуратуру.

В ведомстве провели проверку и выяснили, что инвалид проживает в комнате, которая не соответствует установленным нормам с 2000 года. В том же году он встал в очередь на улучшение жилищных условий, на которые, по действующему законодательству, имеет право во внеочередном порядке. Несмотря на это администрация Омска на протяжении 20 лет не предпринимала никаких действий по выделению жилья.

Прокуратура обратилась в суд, который решил, что администрация должна предоставить омичу жилье на условиях договора социального найма, которое будет соответствовать установленным нормам, рассказали в пресс-службе ведомства.