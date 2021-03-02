Жительница Омской области обиделась, что муж не уделял ей внимание, и зарезала его

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Супруги из поселка Максима Горького в Тарском районе решили разнообразить семейный досуг и отправились в местное кафе. Но культурного отдыха не получилось. Мужчина увидел за соседним столиком приятелей и перебрался к ним, оставив благоверную скучать в одиночестве.

Та огорчилась и, придя домой после застолья, зарезала невнимательного мужа. У пары остался 7-летний ребенок, которого теперь придется воспитывать бабушке.

– Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 27 февраля ночью в частном доме тела 29-летнего мужчины с ножевым ранением, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении задержанной женщины следствие намерено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.