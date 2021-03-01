В Омске сократят количество ковидных госпиталей

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Губернатору Александру Буркову доложили ситуацию с использованием коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусом.

В связи с уменьшением числа больных в стационарах областного центра постепенно снижается количество коек, развёрнутых для приёма пациентов с коронавирусом. Часть коечного фонда в учреждениях здравоохранения, перепрофилированных под лечение COVID-19, возвращают к оказанию обычной медицинской помощи. Некоторые ковидные госпитали полностью выводят из лечебных учреждений.

Разговор об этом шёл сегодня на аппаратном совещании регионального кабинета министров под руководством Губернатора Александра Буркова.

Министр здравоохранения Александр Мураховский доложил, что по состоянию на 1 марта из 2665 ковидных коек занято 1539 мест. «На сегодняшнее утро 42,3% ковидных коек свободно, и это уже после всех перепрофилирований медицинских учреждений, - отметил министр. - На амбулаторном лечении находится 8,5 тысячи человек. Выдано медикаментов для пациентов с подозрением на COVID-19 на общую сумму 73 млн. рублей. Продолжается вакцинация населения. Все 55 прививочных пунктов работают. На централизованном складе и во всех пунктах вакцина в наличии есть».

Губернатору также доложили о планах по освобождению ковидных коек в соответствии с решениями, принятыми на оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В частности, о закрытии ковидного госпиталя в Городской больнице №7. Всё учреждение, где сейчас развёрнуто 140 коек, будет переведено в привычный режим работы. Медицинские учреждения Омска наращивают плановый объём помощи.

Александр Бурков поинтересовался загрузкой ковидного коечного фонда в муниципальных районах. Сейчас при ЦРБ восемнадцати муниципалитетов развёрнута госпитальная база на 415 коек, из которых занято пациентами 184 койки. Свободными остаются более 50% специализированных мест. Тем не менее, до полного спада в районах заболеваемости коронавирусом объём коечного фонда сокращать не планируется. Наоборот, его укрепят, дооснастив дополнительно ещё 60 специализированных мест, чтобы обеспечить надлежащее лечение всех заболевших.