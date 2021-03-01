Омский пенсионер пытался продать кровать, а лишился 900 тысяч

пенсионер лишился всех накоплений, следуя инструкциям незнакомца. Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 87-летний омич, рассказав, что лишился всех накоплений, когда пытался продать кровать через интернет. Мужчина уточнил, что после смерти жены осталась дорогая кровать для инвалидов, ее он и решил продать. Пенсионер разместил объявление на сайте и указал цену в 70 тысяч рублей. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сказал, что живет в Астрахани, но готов купить кровать и перевести деньги. Пенсионер уже обрадовался сделке, когда ему позвонил покупатель и сказал, что вместо необходимой суммы перевел 700 тысяч. Разницу он попросил вернуть.

Действуя по инструкции неизвестного, омич через банкомат в несколько операций перевел мошеннику 933 тысячи рублей. Гораздо позже омич понял, что его обманули: никаких лишних средств на карте не было. Пенсионер отравил свои деньги мошеннику. Сейчас в полиции начали проверку, по окончанию которой будет возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе полиции.