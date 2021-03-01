Житель Омской области выпил и сломал любовнице ногу

В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драматично закончился семейный конфликт, случившийся в одном из домов в селе Валуевке Тюкалинского района.

Местный житель начал выпивать посреди дня. Его 39-летнюю сожительницу это не устроило, и она начала предъявлять мужчине претензии. В итоге ей предстоит длительное лечение, ему – уголовное преследование.

– В разгар ссоры супруга решила уйти из дома, тогда мужчина толкнул ее с крыльца, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом: закрытый перелом обеих костей левой лодыжки. Ранее сельчанин к уголовной ответственности не привлекался. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.