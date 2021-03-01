Сельчане в Омской области утопают в метровых сугробах

По такой дороге сельчане пытаются проехать к трассе. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появился пост от жительницы села Кромы Исилькульского района. Женщина записала видео, где показала, через какие сугробы ей приходится пробираться, чтобы попасть на работу. Действительно, снежные заносы выглядят внушительно. Как рассказала женщина, село состоит всего из 2 улиц, одну из которых почистили уже трижды, а другая осталась в снежных заносах.

- Такая ситуация сложилась после бури 23 февраля. Нашу улицу ни разу не почистили. Я вынуждена ходить на работу вот по таким сугробам. Там глубина больше метра, я полностью в снегу вязну, - пожаловалась сельчанка.

В посте к видео местная жительница уточнила, что из-за нечищенной дороги село оказалось практически отрезано от мира. Выезда на трассу нет, а село живет даже без аптеки. В администрации никаких мер предпринимать не хотят и, по словам сельчан, даже отключили телефон, чтобы не отвечать на звонки.

- Сегодня в селе Кромы работал снегоуборочный трактор, глава Исилькульского городского поселения самостоятельно контролировал процесс. В настоящее время дорога почищена и открыта для бесперебойного проезда, - сообщили в администрации Исилькульского района.