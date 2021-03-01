В центре Омска столкнулись три пассажирские газели

Накануне в центре Омска столкнулись сразу три пассажирские газели. В паровозик около остановки "Дом Туриста" собрались машины, выполнявшие рейсы по маршрутам 414, 335 и 350.

Как предварительно установили на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции, 31-летний водитель 414 маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 335 Газель. На скользкой дороге машина проехала вперёд и столкнулась с другой под номером 350.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, в момент аварии в салонах маршруток находилось всего 42 пассажира: по 15 в газелях номер 414 и 350 и 12 в газели номер 335. За помощью к медикам после ДТП обратилась только одна девушка из 414 маршрутки. С места аварии её увезли в больницу.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.