Омский перевозчик обманом получил почти 2,5 миллиона за перевозку льготников

Чтобы получить повышенную компенсацию, перевозчик поменял терминалы в своих машинах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске завершили расследование по делу одного из частных перевозчиков. Выяснилось, что он обманом получил крупную компенсацию из бюджета.

Перевозчик заключил контракт на перевозку омичей в черте города и на междугороднем маршруте Омск-Русская Поляна. Он знал, что компенсация за перевозку льготников по области компенсируется в большем размере, чем по городу. Предприимчивый перевозчик переставил терминалы с машин, работавших за городом, на те, что перевозили омичей в городе. Таким образом, отметили в пресс-службе полиции, с февраля 2018 по август 2019, предоставляя ложные сведения о количестве перевезенных льготников, перевозчик получил от минтруда 2,4 миллиона компенсационных выплат.

На предпринимателя завели дело по статье «Мошенничество». В ходе следствия подозреваемый полностью возместил причиненный бюджету ущерб.