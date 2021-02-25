Два самолета, которые не смогли приземлиться в Омске из-за метели, прибыли в город спустя сутки

Омичи задержались в другом городе почти на сутки. Фото: Цуприк Евгений

Вчера в Омске разыгрался сильный снежный буран. Снег и ветер продолжались всю ночь и стихли только к обеду. Из-за этого несколько утренних рейсов не смогли приземлиться в аэропорту и отправились в соседний Новосибирск.

Сегодня стало известно, что из 6 рейсов вернутся в Омск вчера смогли только 4. Остальные 2 задержались в Новосибирске довольно долго и прибыли поздней ночью, около 1:30, 25 февраля. Пассажирам пришлось задержаться практически на сутки.

Сейчас, несмотря на усилившийся мороз, проблем с задержками рейсов в омском аэропорту нет.