Омич оставил старую мать на неделю в запертой квартире без еды и воды

Омич оставил 97-летнюю мать одну в запертой квартире на 6 дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поражающий жестокостью инцидент произошел летом 2020 года. Полиция проверила сообщение о том, что в июне прошлого года 57-летний омич запер свою 97-летнюю мать одну в квартире. В разгар пандемии женщина осталась запертой в квартире без еды и воды. Она не могла сообщить о том, что нуждается в помощи, так как не умела пользоваться мобильным телефоном, а преклонный возраст стал помехой в выполнении обычных бытовых задач.

В пресс-службе прокуратуры выяснили, что, несмотря на наличие состава преступления, в полиции возбуждать уголовное дело не стали. Но после проверки материалов дела прокуратурой Ленинского округа, где все и произошло, на омича все же завели дело по статье оставление в опасности. Сейчас расследование продолжается, и выясняются все обстоятельства произошедшего.