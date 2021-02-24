Регистрация в волонтерский штаб открыта

Сегодня стартовала регистрация волонтеров для поддержки федерального проекта – единой платформы по голосованию за объекты, которые, по мнению жителей региона, необходимо преобразовать. На сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая жители всех субъектов, в том числе и Омской области, в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства. В нашем регионе проголосовать можно будет за объекты в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Омске проведут онлайн-опрос за дизайн-проекты общественных территорий во всех пяти округах.

Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В числе ключевых целей федерального проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет. Платформа для реализации этой цели станет одним из наиболее эффективных инструментов.

В рамках проекта в каждом регионе планируется создать волонтерский штаб, члены которого будут предлагать жителям региона принять участие в голосовании и рассказывать о федеральной платформе и алгоритме ее работы. Через добровольцев можно будет также авторизоваться на платформе и проголосовать.

«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

«Регистрация в штаб открылась сегодня, – рассказала начальник отдела поддержки общественных инициатив Управления молодежной политики регионального Минспорта Анна Кухтей. – Ребят, желающих принять участие в проекте, будет ждать обучение, которое пройдет в два этапа. Добровольцы, которые успешно освоят образовательную программу, будут работать на информационных точках – в торговых центрах, МФЦ и поликлиниках. Там они будут предлагать омичам подключиться к голосованию».

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте dobro.ru. Регистрация в штаб завершится 22 марта. Принять участие в проекте могут омичи в возрасте от 14 лет.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль. Также он подчеркнул, что все добровольцы будут обеспечены планшетами для голосования.