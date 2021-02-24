Омич перевернулся на снегоходе и попал в больницу

Омича после падения придавило тяжелым снегоходом. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области житель Тевризского района решил попробовать прокатиться на снегоходе. Популярнов в последнее время зимнее развлечение для него закончилось трагедией. Мужчина выехал на прогулку вечером, около 19:00 он ехал по пойме реки Утьма на снегоходе марки "Поларис". Он попытался подняться по крутому берегу, но не справился с управлением и снегоход перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина получил множество разных травм головы, грудной клетки, спины, а также раны и ушибы лица. Выяснением всех обстоятельств произошедшего сейчас занимаются следователи. А 44-летний житель Омской области поправляет здоровье в больнице.