За последние сутки в Омской области заразились коронавирусом 128 человек

Темпы заражения коронавирусом немного снизились. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава Омской области за сутки в регионе коронавирусом заразились 128 человек. Лечиться дома смогут 112, остальным 16 пациентам придется бороться с болезнью в условиях стационаров. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе составило 40 539 человек.

Выздоровело за день в половину меньше, всего 61 человек. Всего с начала наблюдений победить ковид удалось 29 358 омичам.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки по данным медиков скончались трое. Общее число погибших составило 1 201 человек.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 107, Омский район – 5,

Крутинский и Шербакульский – по 4, Калачинский – 3, Исилькульский, Кормиловский, Оконешниковский, Саргатский, Таврический районы – по 1 новому случаю.