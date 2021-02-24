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За год в Омской области почти вдвое увеличилась убыль населения

В 2020-м рождалось значительно меньше людей, чем умирало. Кроме того, из региона только официально уехало почти 47 тысяч человек
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Только по официальным данным из Омской области уехало почти 47 тысяч человек.

Только по официальным данным из Омской области уехало почти 47 тысяч человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональные органы ЗАГС обнародовали данные за 2020 год. Выяснилось, что в Омской области с января по декабрь ушедшего года умирало значительно больше местных жителей, чем появлялось на свет – 17,8 тысячи против 29,3 тысячи человек.

Так же пессимистично выглядят и данные о миграции в регионе с января по ноябрь 2020 года. По информации Омскстата, в область прибыло 37,4 тысячи человек. При этом уехало – только официально сменивших прописку – 46,8 тысячи теперь уже бывших омичей. Таким образом, миграционная убыль за 11 месяцев составила 9,4 тысячи человек.