За год в Омской области почти вдвое увеличилась убыль населения

Только по официальным данным из Омской области уехало почти 47 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональные органы ЗАГС обнародовали данные за 2020 год. Выяснилось, что в Омской области с января по декабрь ушедшего года умирало значительно больше местных жителей, чем появлялось на свет – 17,8 тысячи против 29,3 тысячи человек.

Так же пессимистично выглядят и данные о миграции в регионе с января по ноябрь 2020 года. По информации Омскстата, в область прибыло 37,4 тысячи человек. При этом уехало – только официально сменивших прописку – 46,8 тысячи теперь уже бывших омичей. Таким образом, миграционная убыль за 11 месяцев составила 9,4 тысячи человек.