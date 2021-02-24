Из-за сильной метели по трассе в Омской области запретили движение автобусов

Сегодняшний снегопад и сильный ветер уже успели доставить омичам много неудобств: несколько утренних рейсов прилично задержали или вовсе отменили, автолюбители с трудом добирались до работы в 9-бальных пробках. Из-за плохих погодных условий Госавтоинспекция Омской области приняла решение ограничить движение общественного транспорта по федеральным трассам. До 17:00 по местному времени омичи не смогут отправиться в область на пассажирских автобусах. Пока это может быть слишком опасным.

Также Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах города и четко соблюдать правила дорожного движения.