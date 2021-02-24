Омские дорожники рассказали, как будут бороться с последствиями снегопада

Дорожные службы активно борются с последствиями снегопада. Фото: пресс-служба администрации Омска

Омск снова накрыл продолжительный снегопад. Первыми, кто почувствовал его последствия, традиционно стали автомобилисты. В дептрансе заявили, что к борьбе с последствиями бурана подготовились заранее. Основные силы бросили на расчистку дорог, ведущих к отдаленным территориям, чтобы омичи смогли добраться до центра города.

- Минувшей ночью дорожники основной упор также делали на очистку дорог к отдаленным территориям, чтобы у омичей была возможность выехать с окраин и добраться на работу в центр города. Звенья «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» проводили очистку подъездных путей к городу, старались успеть промести центральные городские магистрали, - отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Асхат Сабитов.

Помимо автомобильных дорог службы чистят городские парки и территории социальных учреждений. Фото: пресс-служба администрации Омска

Также дорожные службы в первую очередь уделят внимание прометению основных магистралей и подъездов к мостам, а полностью уборку снега с улиц наметили на грядущую ночь. Уже начали убирать территории социальных объектов и остановки. Омичей же просят быть предельно внимательными на дорогах из-за резких изменений погоды, сильного ветра снега.