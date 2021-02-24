Райффайзенбанк: только четверть омичей занимается продажей квартиры самостоятельно

Только 25% омичей предпочитает заниматься продажей квартиры самостоятельно, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Главным образом потому, что хотят сэкономить. Однако 14% респондентов отказались от помощи специалистов, потому что продавали квартиру знакомым. И только 2% сказали, что сами занимаются сделками с недвижимостью профессионально.

Большинство же опрошенных омичей обращается за помощью к профессионалам: 52% — к риелторам, 22% — в агентства недвижимости. 35% предпочитают такой вариант, полагая, что это избавит их от возможных ошибок во время подготовки и продажи недвижимости. 32% уверены, что сделка в таком случае будет безопасней. У 12% просто нет времени показывать квартиру потенциальным покупателям, а 3% живут в другом городе. В Омске чаще чем в других крупных городах выбирают именно риелторов. Так, например, в Краснодаре доля тех, кто обращается к профессионалам по продаже недвижимости – 33%, а в Москве – 44%.

Интересно, что владельцы ипотечных квартир меньше, чем владельцы недвижимости без обременения, были готовы заниматься продажей самостоятельно: 27% против 34% соответственно.

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что у 15% омичей квартира на момент продажи была в ипотеке. И у большинства этот аспект вызвал определённые сложности. В залоге чаще находились студии (12% с обременением vs 7% без) и «однушки» (45% vs 40%). А вот «трёшки», выставленные на продажу, реже всего были обременены (8% vs 19%).

Большинство респондентов (55%) из Омска, которые продавали квартиру самостоятельно, сказали, что в процессе им не пришлось снижать цену на своё жильё, 26% признались, что уступили на 10%. А 15% опрошенных утверждают, стоимость квартиры даже выросла. Больше половины (64%) омичей из тех, кто продавал жильё с помощью риелтора или агентства недвижимости, сказали также, что продали жильё за ту сумму, что назначили изначально. А вот доля тех, кому пришлось снизить стоимость на 10%, в этой категории оказалась выше и составила 29%.

52% опрошенных горожан размещали объявление о продаже квартиры на сайтах недвижимости, 28% — на сайте агентств, 12% доверились соцсетям, а 6% — информационным доскам на районе.

«Найти подходящую квартиру можно и на нашем сайте raif.ru. На нем представлены все доступные объекты из базы ЦИАН и отмечены варианты, аккредитованные Райффайзенбанком. Выбор жилья на нашем сайте ускорит процесс сделки по ипотеке, поскольку по таким объектам проверка застройщика не нужна. Благодаря сотрудничеству Райффайзенбанка с платформой ЦИАН предварительное одобрение на выбранный объект можно получить за две минуты. Обременение другого банка не будет препятствием. В нашем банке такие сделки можно провести быстро и просто», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.