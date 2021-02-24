В Омске 9-летняя девочка, катавшаяся на тюбинге, сломала ключицу

Пострадавшая получила серьезные травмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай с 9-летним ребенком произошел вчера, 23 февраля, днем. Девочка получила серьезные травмы, катаясь на тюбинге на Зеленом острове.

– Врачи осмотрели девочку и диагностировали перелом левой ключицы со смещением, ушиб мягких тканей головы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что травмы были получены в результате катания на тюбинге со снежного склона в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Ребенок отдыхал там вместе с родителями.