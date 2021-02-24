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В Омске после проверки прокуратуры закрыли ритуальный магазин в многоквартирном доме

Жители жаловались на ритуальщиков еще несколько месяцев назад
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Жильцы многоквартирного дома были вынуждены смотреть на похоронные процессии.

Жильцы многоквартирного дома были вынуждены смотреть на похоронные процессии.

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Жители одного из многоквартирных домов в Калачинске уже жаловались на магазин ритуальных услуг, который местный предприниматель открыл на первом этаже. Он не просто продавал атрибутику, но и оказывал услуги, связанные с погребением, поэтому жильцам приходилось постоянно наблюдать под своими окнами траурные процессии. Не выдержав этого, они обратились в прокуратуру.

В ведомстве провели проверку, по результатам которой установили, что санитарно-эпидемиологические нормы запрещают размещение ритуальных магазинов в жилых домах. Поэтому суд принял решение о закрытии магазина. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение, заверили в пресс-службе ведомства.