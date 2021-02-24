23 февраля из окна на 6 этаже омской больницы выпал пациент

ЧП случилось в областной больнице. Фото: «Яндекс. Карты»

ЧП случилось в Омской областной клинической больнице. Вчера, 23 февраля, из окна на шестом этаже шагнул один из пациентов. По предварительным данным, у мужчины могут быть проблемы с психикой.

– С множественными переломами он был доставлен в реанимационное отделение ОКБ, где ему оказывается вся необходимая помощь, – сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения. – Отметим, что мужчина был госпитализирован в стационар с признаками нарушения мозгового кровообращения. Такие пациенты не всегда могут правильно оценивать окружающую действительность и бывают склонны к нелогичным поступкам. Прогнозов по состоянию данного пациента пока нет.