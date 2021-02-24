После многочисленных жалоб прокуратура проверит качество обедов в двух омских школах

Такой обед предлагается съесть школьникам. Фото: «Омск Live»

Учащиеся сразу двух омских школ – №№ 44 и 124 – пожаловались на качество горячего питания. В качестве доказательства они выложили фото того, что им предлагается съесть на обед: сомнительного вида тушеная капуста в качестве основного блюда, а также подгнившее яблоко и компот из грязных стаканов.

– В социальных сетях и СМИ опубликованы жалобы местных жителей на организацию питания школьников в образовательных учреждениях, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Прокуратурой Центрального и Кировского округа Омска соответственно проводится проверка соблюдения законодательства в данной сфере. В случае подтверждения фактов некачественной организации питания, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.