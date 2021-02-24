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В Омске задержали двух закладчиков наркотиков

Они собирались реализовать крупную партию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Два омича несколько лет успешно занимались закладками "соли".

Два омича несколько лет успешно занимались закладками "соли".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омская полиция задержала двух омичей, которые несколько лет трудились закладчиками. Их поймали около поселка Ростовка в Омской районе Омской области. При себе у 30-летнего омича и его 26-летнего приятеля нашли 200 грамм расфасованной «соли». Всю партию наркокурьеры планировали реализовать через закладки вдоль Сыропятского тракта.

Кроме крупной партии психотропов у курьеров нашли несколько банковских карт для получения оплаты, несколько мобильных, по которым через мессенджеры связывались с клиентами, а также все необходимое для фасовки.

Сейчас расследование продолжается, выясняется были ли задержанные причастны к другим эпизодам сбыта наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД. На омичей завели уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Одного посадили в СИЗО, а второй будет дожидаться суда под домашним арестом.

Криминал